Rafa Marin dopo Inter-Napoli: “Dobbiamo rialzarci, siamo uno”

La sconfitta contro l’Inter brucia ancora in casa Napoli. Dopo il 3-2 di San Siro, Rafa Marin ha affidato a Instagram un messaggio rivolto alla squadra, sottolineando la delusione per una vittoria sfuggita nel finale.

“Avevamo la vittoria in mano e ci è scappata di nuovo, in modo doloroso”, ha scritto il difensore azzurro, senza nascondere la rabbia per il risultato. Ma il messaggio di Rafa Marin guarda soprattutto al futuro: “Adesso bisogna rialzarsi. Si va avanti. Questo è il Napoli. Siamo uno, e insieme ne usciremo”.

Un invito alla reazione e alla compattezza dopo una sconfitta arrivata al termine di una gara che il Napoli aveva a lungo avuto sotto controllo.