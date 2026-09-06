Rafa Marin dopo Inter-Napoli: “Dobbiamo rialzarci, siamo uno”

Scritto da:
Fabiana Saviano
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CASTEL DI SANGRO, ITALY - AUGUST 03: SSC Napoli Player Rafa Marin in action during the friendly match between SSC Napoli and Girona at Stadio Teofilo Patini on August 03, 2024 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

La sconfitta contro l’Inter brucia ancora in casa Napoli. Dopo il 3-2 di San Siro, Rafa Marin ha affidato a Instagram un messaggio rivolto alla squadra, sottolineando la delusione per una vittoria sfuggita nel finale.

Avevamo la vittoria in mano e ci è scappata di nuovo, in modo doloroso”, ha scritto il difensore azzurro, senza nascondere la rabbia per il risultato. Ma il messaggio di Rafa Marin guarda soprattutto al futuro: “Adesso bisogna rialzarsi. Si va avanti. Questo è il Napoli. Siamo uno, e insieme ne usciremo”.

Un invito alla reazione e alla compattezza dopo una sconfitta arrivata al termine di una gara che il Napoli aveva a lungo avuto sotto controllo.

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