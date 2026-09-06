Parlato: “Con De Bruyne uno in meno, Lucca non ne parliamo”

La sconfitta di ieri contro l’Inter ha aperto interrogativi sulla rosa del Napoli e principalmente sulle riserve.

Il giornalista Manuel Parlato, sul proprio canale YouTube ha commentato il match: “Una sconfitta, quella degli azzurri, che fa male. Il Napoli era in vantaggio di due reti. Meglio il primo tempo del secondo. Perdere così non ci sta. Male i cambi, stavolta sono stati rovinosi. De Bruyne, entrato nella ripresa, è stato uno in meno. Di Lucca non ne parliamo proprio.

Neres si è divorato una rete clamorosa. Il Napoli ha avuto il demerito di non avere chiuso la partita, avrebbe dovuto dare il colpo finale a un avversario stordito. I cambi di Chivu hanno inciso. Badiashile è impresentabile, si è fatto sovrastare da Thuram. Ho visto un Napoli poco cinico. Dopo lo 0-2 i campani hanno lasciato troppo campo agli avversari. Allegri ha detto che era indeciso se fare entrare Beukema o Badiashile. Ciò significa che l’olandese sta ancora più rovinato dell’ex Chelsea, le sue condizioni fisiche non sono delle migliori”.