Napoli, Del Genio critica Allegri: “I cambi hanno inciso sulla sconfitta”

Intervenuto ai microfoni di Napolità, Paolo Del Genio ha analizzato la rimonta dell’Inter sul Napoli, riconoscendo comunque le cose positive mostrate dagli azzurri.

Nel mirino soprattutto le scelte di Massimiliano Allegri nel finale: “Tre cambi negativi e quello di Badiashile disastroso”. Il giornalista ha criticato anche l’uscita di Lobotka, autore di una buona partita, e il passaggio alla difesa a cinque.

Secondo Del Genio, proprio la gestione dei cambi, considerata uno dei punti di forza di Allegri, ha inciso in maniera importante sulla sconfitta del Napoli.