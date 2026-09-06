Napoli, clamoroso McTominay: può partire già a gennaio

Arriva una clamorosa indiscrezione sul futuro di Scott McTominay. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il centrocampista scozzese potrebbe lasciare il Napoli già nel mercato di gennaio. In caso contrario, la cessione diventerebbe una possibilità concreta in estate, quando al contratto resterebbe un solo anno.
Il nodo principale è il rinnovo contrattuale. Il direttore sportivo Manna avrebbe evidenziato le difficoltà nel trovare un’intesa: McTominay chiederebbe un importante adeguamento dell’ingaggio, fino a circa 6,5 milioni di euro netti.
Il Napoli, dunque, dovrà fare le proprie valutazioni in tempi rapidi. Il club non avrebbe intenzione di arrivare alla scadenza del contratto e, qualora lo scozzese tornasse al massimo della condizione, potrebbero essere prese in considerazione le eventuali offerte che arriveranno.