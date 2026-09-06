Il Mattino: Napoli, partenza da incubo

Il Napoli perde 3-2 contro l’Inter a San Siro e incassa la seconda sconfitta nelle prime tre giornate di Serie A. Come sottolinea Il Mattino, si tratta della seconda peggior partenza degli ultimi 15 anni: solo il Napoli di Sarri, al primo anno, aveva fatto peggio dopo tre turni.
Gli azzurri avevano la possibilità di portare a casa almeno un punto, ma nel finale l’Inter di Chivu ha completato la rimonta. Una sconfitta pesante anche in vista del prossimo impegno di Champions League contro l’Arsenal.
Secondo Il Mattino, Massimiliano Allegri dovrà ora lavorare sulle lacune emerse durante un’estate di mercato complessa, con il Napoli chiamato a reagire immediatamente.