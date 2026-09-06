Corbo: “Questo Napoli è lo sfocato ricordo di sè stesso”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica ha commentato il match perso dal Napoli e i cambi di mister Allegri.

Il giornalista ha sottolineato come Lucca e Neres siano stati inadatti alla partita: “Il Napoli si è esalta nel suo orgoglio di squadra carica di vittorie ormai troppo lontane e affonda nella sua attuale fragilità. Dallo scudetto perentorio di Spalletti e quello vinto all’ultimo respiro con Conte, questo Napoli è solo lo sfocato ricordo di se stesso. Non solo è fuggito dal mercato, ma ne è uscito ancora più vulnerabile, incompleto, confuso. Allegri è il malcapitato allenatore chiamato a gestire una fase molto delicata. Una squadra implosa nelle sue criticità.

Quando la sfida diventa tattica comincia la frana. Allegri muove le pedine quasi secondo protocollo. Porta la difesa a 5, per chiudere meglio gli sbocchi laterali. Ma ha bisogno di chi tenga la squadra alta. Lucca non è Hojlund, è poco men di un visitatore dello stadio entrato per caso sul campo. Neres si distingue per un look con rete di piccole trecce“.