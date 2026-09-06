Alvino: “Sconfitta difficile da digerire, è una mazzata”

Carlo Alvino sui propri social ha analizzato la sconfitta del Napoli contro l’Inter: “Una sconfitta che brucia terribilmente e che sarà davvero difficile da digerire nel breve periodo, ma bisognerà farlo perché mercoledì è già Champions League. Dal punto di vista psicologico si tratta di una vera e propria mazzata, un colpo durissimo che rischia di trascinarsi dietro conseguenze negative per il morale del gruppo. Soprattutto, il verdetto del campo è paradossale e complicato da commentare. Nonostante l’atteggiamento propositivo, però, alla fine la squadra non ha retto l’urto e forse si è abbassata troppo precocemente: questa sarà la critica principale nei confronti di Allegri.

Al tecnico livornese verrà contestata in particolare la scelta strategica di inserire Badiashile per schierare la difesa a cinque nel momento cruciale del match. L’allenatore comunque che piaccia o no, ha dimostrato coraggio nel voler dare fiducia a tutta la rosa a sua disposizione, ma stavolta l’azzardo non ha pagato e gli episodi gli si sono rivoltati contro”.