Alvino: “Il Napoli ha pagato caro le scelte di Allegri”

Scritto da:
Nicola Penta
-
Alvino: "Ciò che temiamo accade realmente, pazzesco!"

Il Napoli è uscito dalla trasferta di Milano senza punti, facendosi rimontare da un vantaggio di 2-0 con l’ultimo gol di Lautaro Martinez al minuto 90.

Il giornalista locale Carlo Alvino, in diretta su Radio Kiss Kiss ha voluto trovare un responsabile, attribuendo la sconfitta a mister Massimiliano Allegri: “Mi dispiace dirlo, ma questa sconfitta ha un nome e cognome: Massimiliano Allegri. Il Napoli ha pagato caro le scelte di Massimiliano Allegri. Il cambio di sistema di gioco, alcuni calciatori entrati e ancora non in forma hanno spianato la strada alla squadra di Chivu. Poi è chiaro che se Anguissa o Neres fanno gol, la partita cambia. Ma non possiamo non attribuire all’allenatore la responsabilità della sconfitta. Thuram il gol lo fa, Anguissa no. Le sostituizioni hanno influito alla sconfitta”.

Articolo precedenteRafa Marin dopo Inter-Napoli: “Dobbiamo rialzarci, siamo uno”
Articolo successivoParlato: “Con De Bruyne uno in meno, Lucca non ne parliamo”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE