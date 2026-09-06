Alvino: “Il Napoli ha pagato caro le scelte di Allegri”

Il Napoli è uscito dalla trasferta di Milano senza punti, facendosi rimontare da un vantaggio di 2-0 con l’ultimo gol di Lautaro Martinez al minuto 90.

Il giornalista locale Carlo Alvino, in diretta su Radio Kiss Kiss ha voluto trovare un responsabile, attribuendo la sconfitta a mister Massimiliano Allegri: “Mi dispiace dirlo, ma questa sconfitta ha un nome e cognome: Massimiliano Allegri. Il Napoli ha pagato caro le scelte di Massimiliano Allegri. Il cambio di sistema di gioco, alcuni calciatori entrati e ancora non in forma hanno spianato la strada alla squadra di Chivu. Poi è chiaro che se Anguissa o Neres fanno gol, la partita cambia. Ma non possiamo non attribuire all’allenatore la responsabilità della sconfitta. Thuram il gol lo fa, Anguissa no. Le sostituizioni hanno influito alla sconfitta”.