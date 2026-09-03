Tuttosport – Napoli, obiettivi spending review e ringiovanimento della rosa riusciti solo in parte





Nel corso di questa sessione di mercato estiva, il Napoli si è impegnato maggiormente nell’abbattimento dei costi e di ringiovanimento della rosa: una politica che ha aperto a molte discussioni. Questa però, ha davvero portato gli effetti sperati? Solo in parte, riporta Tuttosport. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“La linea d’indirizzo societaria – incentrata su una spending review e un drastico abbassamento dell’età media – è riuscita solo in parte. Con una media di 27,8 anni, i partenopei sono il secondo organico più ‘anziano’ della Serie A alle spalle dell’Inter, prossima avversaria sabato alle 18 a San Siro. Anche il monte ingaggi registra un calo contenuto e si attesta a 104,5 milioni (appena 5 in meno rispetto ad un anno fa), mancando la quota target fissata sotto i 100 milioni. Certo, la differenza aumenta se si includono gli stipendi di staff e allenatori: 15 milioni di euro in meno rispetto alla scorsa stagione”.



