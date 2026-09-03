Tmw: “Perché il Napoli non ha investito sul mercato? Impossibile che Allegri non abbia avuto voce sui rinforzi”

Perché il Napoli non ha investito sul mercato? Una strategia, quella del club partenopeo, che lascia aperte molte discussioni. A tal proposito, si è espresso anche il portale Tuttomercatoweb, che ha posto l’accento anche su se Allegri abbia chiesto o meno dei rinforzi. Di seguito, ecco quanto riportato. “Sul Napoli c’è poco da dire se non ‘perché’? È difficile capire perché Aurelio De Laurentiis stavolta non abbia deciso di investire, visto che ha preso un tecnico col quale ha un rapporto così stretto come Massimiliano Allegri. La rosa piace al tecnico? Vero. Ma è impossibile che non abbia voluto chiedere e aver voce in capitolo sui rinforzi. Male sulle cessioni, dunque ferma sulle entrate”.