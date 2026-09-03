Ssc Napoli, la lista Champions per la League Phase 2026-27: tre gli esclusi

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso nota la lista Champions valida per la League Phase del 2026/27. Dunque, saranno questi gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri per le 8 partite del gruppone, a cominciare dalla durissima sfida contro l’Arsenal al Maradona. Gli esclusi sono Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Giovane. Di seguito, l’elenco completo.

5 BADIASHILE Benoit

31 BEUKEMA Sam

7 NERES David

14 CONTINI Nikita

27 ALISSON De Almeida Santos

11 DE BRUYNE Kevin

22 DI LORENZO Giovanni

2 FAVASULI Costantino

6 GILMOUR Billy

19 HOJLUND Rasmus

70 LANG Noa

68 LOBOTKA Stanislav

20 LUCCA Lorenzo

16 RAFA MARIN

8 MCTOMINAY Scott

1 MERET Alex

32 MILINKOVIC-SAVIC Vanja

17 OLIVERA Mathias

21 POLITANO Matteo

13 RRAHMANI Amir

37 SPINAZZOLA Leonardo

26 VERGARA Antonio

99 ANGUISSA Frank Zambo