Ssc Napoli, la lista Champions per la League Phase 2026-27: tre gli esclusi

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso nota la lista Champions valida per la League Phase del 2026/27. Dunque, saranno questi gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri per le 8 partite del gruppone, a cominciare dalla durissima sfida contro l’Arsenal al Maradona. Gli esclusi sono Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Giovane. Di seguito, l’elenco completo.
5 BADIASHILE Benoit
31 BEUKEMA Sam
7 NERES David
14 CONTINI Nikita
27 ALISSON De Almeida Santos
11 DE BRUYNE Kevin
22 DI LORENZO Giovanni
2 FAVASULI Costantino
6 GILMOUR Billy
19 HOJLUND Rasmus
70 LANG Noa
68 LOBOTKA Stanislav
20 LUCCA Lorenzo
16 RAFA MARIN
8 MCTOMINAY Scott
1 MERET Alex
32 MILINKOVIC-SAVIC Vanja
17 OLIVERA Mathias
21 POLITANO Matteo
13 RRAHMANI Amir
37 SPINAZZOLA Leonardo
26 VERGARA Antonio
99 ANGUISSA Frank Zambo