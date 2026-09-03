Momento di rinnovo per un giocatore del Napoli

Come ricevuto nelle ultime ore, Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha annunciato il rinnovo di contratto di Luca Marianucci. La SSC Napoli si affida alle qualità del giocatore classe 2004 che rimarrà legato alla società azzurra fino al 30 giugno 2032.
Nonostante la sua assenza nella lista Champions League, competizione che partirà la settimana prossima con il Napoli che sfiderà l’Arsenal, Marianucci prevede un suo futuro con un ruolo che lo metterà più in primo piano all’interno della squadra. L’operazione guidata da Giuffredi fa capire che la strategia del Napoli è quello di creare un progetto duraturo basato sulla crescita e allo sviluppo continuo di giovani talenti.