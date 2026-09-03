CdS – Verso Inter-Napoli, Allegri pensa alle soluzioni De Bruyne-Vergara. I dettagli





L’idea più ricorrente di Massimiliano Allegri per la sostituzione di Scott McTominay in Inter-Napoli sembra essere quella di proporre uno tra Kevin De Bruyne e Antonio Vergara. Il belga, riporta Il Corriere dello Sport, ha regalato spunti importanti nel precampionato in qualsiasi modulo è stato proposto. Del napoletano invece, colpisce il modo in cui si sta formando per il ruolo di mezzala. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“In quest’ottica, la prima valutazione riguarda certamente la sostituzione di McT, una chiave anche dal punto di vista tattico: De Bruyne e Vergara, cioè le due soluzioni al vaglio che troveranno certamente spazio dal primo minuto tra Milano e la Champions, aprono anche alla possibilità di cambiare qualcosa soprattutto nel modo di attaccare. KDB, in ritiro, ha regalato spunti particolarmente interessanti e incisivi quando Allegri lo ha schierato a ridosso della punta sia nel 4-2-3-1 sia nel 3-4-2-1, mentre a Genova ha risolto la partita da mezzala nel 4-3-3; Vergara, invece, ha studiato da mezzala per tutta l’estate e sotto il profilo dell’intensità nelle due fasi e degli inserimenti in zona gol può garantire un certo equilibrio nel 4-3-3 senza tralasciare l’impatto offensivo”.



