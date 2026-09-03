CdS – Si avvicina il debutto stagionale di Giovane. Il brasiliano può ricoprire più ruoli

Si avvicina il debutto stagionale di Giovane. Nonostante l’esclusione dalla lista Champions, il brasiliano avrà modo di essere impiegato da Max Allegri, in quanto il calendario sarà lungo ed estenuante. L’ex Verona può essere un’ottima soluzione in quanto è un giocatore molto duttile. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.





“Fuori dalla lista Champions, come gli infortunati Marianucci e Buongiorno (atteso a gennaio), per Giovane si apriranno presto le porte della Serie A. Non ha ancora esordito in campionato ma si prepara al debutto e vuole crescere con Allegri sapendo di essere dell’attacco una risorsa preziosa, un’alternativa capace di poter incidere in diverse zone di campo. In ritiro Max durante le prime amichevoli lo ha provato da esterno del tridente. Giovane, arrivato a gennaio dall’Hellas, investimento da una ventina di milioni complessivi, può giocare sia a destra che a sinistra pur avendo spesso ricoperto il ruolo che oggi è di Politano e dove c’è anche Neres. Nel Verona ha agito lì pur sentendosi una prima punta, anzi una sorta di centravanti moderno, un giocatore in grado di muoversi in profondità ma anche accanto a un nove classico. Ecco, nel Napoli di oggi, Giovane può agire anche al posto di Hojlund, in caso di necessità, oppure alle sue spalle quando sarà 4-2-3-1, come nel finale contro il Como. Ecco perché si parla di jolly. Ovviamente, servirà del tempo per imporsi. L’età è dalla sua parte, 22 anni, e Giovane sa che nelle gerarchie altri sono avanti. Però la stagione è appena cominciata, sarà lunga e ci sarà bisogno di tutti. E allora, soprattutto a ridosso della Champions, col calendario ingolfato, uno come lui può sempre tornare utile in campionato, in Italia”.