CdS – Allegri recupera Beukema. Ecco come potrà sfruttarlo in campo





Massimiliano Allegri avrà nuovamente a disposizione Sam Beukema. Il mister potrà lavorare per il big match di San Siro con l’ottima notizia del recupero del difensore olandese. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.



“A proposito di difensori: con Marianucci e Buongiorno ancora fuori per infortunio ed esclusi dalla lista Uefa, e con Badiashile a caccia della migliore condizione, Allegri recupera un giocatore importante per le dinamiche della difesa: Sam Beukema è tornato a pieno regime fisico e Max potrà sfruttarlo sia nella linea a quattro sia in quella a tre. Dopo un’estate trascorsa a combattere contro una patologia cronica bilaterale al tendine d’Achille, Sam è ormai pronto. Un rientro molto prezioso in ottica campionato e Champions”.



