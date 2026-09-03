Calendario Serie A dalla 4ª giornata alla 12ª: due volte alle 12:30, svelate le date dei big match con Juve e Roma

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle prossime partite di Serie A fino alla 12ª giornata. Gli azzurri scenderanno in campo due volte alle 12:30 contro la Fiorentina alla 5ª e contro la Lazio all’ 11ª. I big match con Roma e Juventus sono in programma rispettivamente sabato 24 ottobre alle 18:00 e domenica 1 novembre alle 20:45.
Ecco il calendario nel dettaglio:
4ª: Napoli-Bologna, domenica 13 settembre ore 18:00
5ª: Fiorentina-Napoli, domenica 20 settembre ore 12:30
6ª: Napoli-Frosinone, sabato 10 ottobre ore 20:45
7ª: Venezia-Napoli, sabato 17 ottobre ore 15:00
8ª: Napoli-Roma, sabato 24 ottobre ore 18:00
9ª: Monza-Napoli, mercoledì 28 ottobre ore 20:45
10ª: Juventus-Napoli, domenica 1 novembre ore 20:45
11ª: Napoli-Lazio, domenica 8 novembre ore 12:30
12ª: Napoli-Torino, sabato 21 novembre ore 20:45