L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato dei dettagli relativi all’intervento al cuore per Scott McTominay. Secondo quanto riportato, sta circolando l’ipotesi che lo scozzese venga operato a Milano dal dottor Carlo Pappone. Di seguito, ecco quanto raccontato.
“Da decidere dove e chi sarà il chirurgo che provvederà all’intervento sul muscolo cardiaco del centrocampista azzurro. Decisione che sarà presa di concerto con il calciatore, ma il nome che sta circolando è quello del professor Carlo Pappone, responsabile dell’Unità Operativa di Aritmologia Clinica e del Laboratorio di Elettrofi siologia all’Irccs Policlinico San Donato di Milano. Si tratta di un intervento di routine, con procedura mininvasiva e mirata a eliminare le anomalie elettriche del cuore, così da permettere una completa ripresa dell’attività agonistica”.
Tuttosport – Intervento McTominay, spunta il nome del medico che dovrà eseguire l’operazione
L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato dei dettagli relativi all’intervento al cuore per Scott McTominay. Secondo quanto riportato, sta circolando l’ipotesi che lo scozzese venga operato a Milano dal dottor Carlo Pappone. Di seguito, ecco quanto raccontato.