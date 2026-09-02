Tmw – Napoli, mercato da 4: il peggiore della Serie A! Ecco cosa manca

Ieri si è concluso il calciomercato estivo della stagione 2026-27. Una sessione in cui il Napoli ha acquistato Favasuli e Badiashile. Troppo poco per il portale Tuttomercatoweb, che ha giudicato insufficienti i movimenti effettuati dalla società. Anzi, il voto assegnato è il più basso della Serie A, ed è un secco 4. Di seguito, ecco quanto raccontato.

Napoli 4 – La palma di peggiore va agli azzurri, praticamente immobili sul mercato. Favasuli e Badiashile non possono bastare e la sensazione è che manchi come il pane un attaccante di alto livello, visto che Lucca non offre grandi garanzie. Hojlund dovrà reggere il peso dell’attacco, ma un vice importante doveva essere acquistato.