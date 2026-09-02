Sky – Allegri cambia modulo per l’Inter? Tra la difesa a 3 e l’impiego di un nuovo elemento

Allegri pensa al cambio modulo in vista dell’Inter? Lo stop di McTominay per una lieve aritmia benigna potrebbe cambiare i piani del tecnico toscano in vista del big match di San Siro. Tra le ipotesi, riporta Sky Sport, vi è quella di un cambio di modulo, sia per sopperire all’assenza dello scozzese, sia perché la condizione di alcuni dei big non è al top. In particolar modo, vi sono riflessioni per quanto riguarda il 3-4-3 (sistema già utilizzato nella passata stagione) ed il 4-2-3-1. Tra le idee, vi è anche quella di schierare Billy Gilmour dal primo minuto. Tutte opzioni che Allegri studierà nei prossimi giorni.