Il CdS distrugge il mercato del Napoli: “Voto 4,5, ampliato il divario con l’Inter e manca qualità per la Champions”

È finito il calciomercato, ed è giunto il momento dei bilanci. Non è certamente positivo quello del Napoli, che ha dovuto operare prevalentemente in uscita. Dei movimenti che, a detta de Il Corriere dello Sport, non hanno colmato divario con l’Inter e non hanno aggiunto qualità alla rosa soprattutto in vista della Champions League. Il voto finale è un lapidario 4,5. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Napoli 4,5 – Se dall’Inter c’era già una bella distanza, ora è aumentata. Il Napoli doveva sfoltire la rosa, aveva 35 giocatori, e l’operazione-vendita è in buona parte riuscita, ma la squadra non ha fatto un passo in avanti, tutt’altro. Soprattutto per la Champions manca qualcosa di utile, manca un’aggiunta di qualità. Allegri voleva un altro attaccante, deve accontentarsi di quelli che ha”.