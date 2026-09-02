Gazzetta – Inter-Napoli, idea Gilmour dal primo minuto. I perché della possibile scelta

Tra le opzioni al vaglio di Massimiliano Allegri per la sostituzione di McTominay, c’è anche quella di provare Billy Gilmour dal primo minuto. Racconta La Gazzetta dello Sport, l’idea nasce per sopperire all’attuale opacità di Anguissa e lasciare così a De Bruyne maggior libertà di incidere in avanti. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“E però, ritocchino, si può restare sempre a quattro in difesa, ma rileggendo la zona centrale del campo, facendo sposare a Lobotka il dinamismo geometrico di Gilmour, per liberarsi della opacità attuale di Anguissa, e lasciando che KDB resti alle spalle di Hojlund, sospeso tra Politano e Alisson Santos (o Lang), in quello che i puristi definirebbero 4-2-3-1, che un suo perché ce l’avrebbe avendo in passato potuto verificare la consistenza dei due playmaker”.