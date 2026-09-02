Gazzetta – Allegri, idea difesa a 3 per il Napoli. Questo il possibile scenario





Tra le opzioni al vaglio di Allegri per il Napoli per sopperire all’assenza di McTominay vi è anche quella di impiegare la difesa a 3. Questa, riporta La Gazzetta dello Sport, è una soluzione tattica molto gradita al mister e da lui più volte utilizzata in carriera. Ovviamente, bisognerà tener conto degli uomini a disposizione. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Per cinque anni, Allegri ha dominato il calcio italiano in maniera incontrastata, l’ha fatto con la difesa a tre, senza rinunciare, mostrando sensibilità e autorevolezza pure in un’Europa attraversata con fierezza fino alle due finali di Champions League. C’è un po’ carenza di centrali, vero, però Beukema-Rrahmani-Rafa Marin basterebbero e, volendo, ci sarebbero pure Di Lorenzo e Olivera che nel sistema ci saprebbero stare con comodità. Aspettando Badiashile, chiaramente”.



