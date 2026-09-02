CdM – Verso Inter-Napoli, Allegri pensa alla staffetta per sostituire McTominay



Massimiliano Allegri è al lavoro per trovare le giuste mosse con cui affrontare l’Inter in un delicatissimo match a San Siro. L’idea, riporta Il Corriere del Mezzogiorno, è quella di una staffetta tra Antonio Vergara e Kevin De Bruyne per sostituire Scott McTominay. Di seguito, ecco quanto riportato.



“Per la sfida di San Siro Allegri studia le idee per colmare il vuoto lasciato da McTominay, può esserci una staffetta tra Vergara, che ha lavorato da mezzala durante l’intero ritiro estivo, e De Bruyne. L’ex Manchester City ha avuto un ottimo impatto sulla gara anche contro il Como, ha letto gli spazi in cui inserirsi per creare delle occasioni e da una sua imbucata per Lucca nasce il gol annullato a Lobotka, che poteva regalare il pareggio nel finale agli azzurri. Il Napoli ieri ha ripreso gli allenamenti di mattina per dribblare il caldo, Allegri ha il tempo nei prossimi giorni anche di pensare a qualche eventuale variazione tattica per la mancanza di McTominay, tra le risorse a disposizione per la mediana c’è anche Gilmour che non ha portato a casa ancora minuti in questa stagione”.