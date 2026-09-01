Perillo: “Napoli cortissimo a centrocampo senza McTominay”

Scott McTominay rimarrà fuori dal terreno di gioco per subire un intervento per una piccola aritmia benigna.

Il giornalista RAI Antonio Perillo, sul proprio profilo X ha manifestato preoccupazione data la mancanza numerica di alternative nel ruolo: “Da inizio mercato evidenziavo che nel Napoli a centrocampo la coperta era cortissima per semplici calcoli numerici. Invece sono arrivati solo l’ottimo Favasuli come vice Di Lorenzo e l’oggetto misterioso Badiashile in difesa. Ora, con lo stop di McTominay, saranno problemi serissimi per Allegri. In panchina c’è solo Gilmour, centrocampista centrale, come vice Anguissa, vice Lobotka e vice De Bruyne! A meno che non si voglia sperimentare Vergara come mezzala di lotta e di governo. Ci vorrebbe almeno un Cajuste o un Folorunsho, ma sono stati liquidati… Manna starà provando a prendere un Under entro il gong di chiusura del mercato?”.