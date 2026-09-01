Gerardo Nigro: “Entro una settimana McTominay può tornare a svolgere le proprie attività”

Scritto da:
Nicola Penta
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fonte foto: Scotland National Team

Scott McTominay si sottoporrà nei prossimi giorni ad un operazione di ablazione PFA per un’aritmia benigna.

Il professore Gerardo Nigro, primario di cardiologia e aritmologia dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha spiegato le fasi dell’intervento e i tempi stimati per la ripresa dell’attività ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “L’ablazione per PFA è una metodica nuova con un nuovo tipo di energia. In due, tre giorni i pazienti vanno a casa e poi dopo una settimana possono riprendere la loro normale attività, nel caso anche l’attività agonistica per Scott McTominay. Possiamo dire assolutamente che lo rivediamo in campo. Ogni intervento, anche il più piccolo, potrebbe avere teoricamente delle complicanze”.

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