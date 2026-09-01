De Magistris: “Il Napoli è la big con più incognite”

Il Napoli di Massimiliano Allegri ha iniziato il campionato con diverse situazioni da sistemare.

Il gioralista di Tuttomercatoweb Raimondo De Magistris ha fatto il punto sottolineando come sia la big con maggiori incognite: “Ad oggi il Napoli tra le big è quella che palesa più incognite per svariati motivi: scelta dell’allenatore, gestione del calciomercato, rosa a disposizione. Difficile ancora tracciare una linea netta tra squadra matura o a fine ciclo, ma la gara di domenica sera al Maradona contro il Como ha spostato l’ago della bilancia più sulla seconda ipotesi. L’undici scelto per la prima in casa aveva un’età media di 29 anni contro i 24.7 dei lariani, una differenza d’età che s’è vista tutta anche a causa di un atteggiamento deliberatamente rinunciatario per oltre un’ora di gioco. Un atteggiamento che ha confermato tutti i dubbi su quell’Allegri preferito a Italiano per sostituire Conte. A pesare poi un’estate di totale immobilismo: mentre tutte le altre società spendevano 90, 100 o ancora più milioni per rinforzarsi, il Napoli ha aggiunto poco o nulla. Solo Favasuli e Badiashile”.