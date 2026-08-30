Romano: “L’Ajax è tornato all’attacco per Lang”-Il punto

Il mercato del Napoli si avvia alla conclusione, con ancora viva la situazione in uscita di Noa Lang.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube ha fatto il punto spiegando che solo l’uscita di Lang potrebbe dar vita ad un ultimo acquisto offensivo: “Se ne parla poco del mercato del Napoli, perché forse si potrebbe concludere in questo modo. Ma mai dire mai ed occhio alle ultime 48 ore. Attenzione a Noa Lang perché dovesse arrivare l’offerta giusta con le condizioni giuste, Manna si farebbe trovare pronto e nelle ultime, diciamo, 12 ore, l’Ajax si è rifatto vivo per l’olandese.

Anche ieri il Napoli ha continuato a corteggiare gli agenti di Woltemade del Newcastle, ma tutto dipende da Noa Lang che può ancora giocarsi le carte con Max Allegri“.