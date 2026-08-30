Napoli, Noa Lang decisivo: le ultime 48 ore possono cambiare tutto

Il mercato del Napoli potrebbe vivere un finale particolarmente intenso. Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto sulle strategie azzurre, indicando in Noa Lang uno dei giocatori destinati a condizionare le ultime mosse della società.

Secondo l’esperto di mercato, molto dipenderà infatti dal futuro dell’esterno olandese. In caso di una proposta ritenuta soddisfacente, il Napoli potrebbe prendere in considerazione la cessione e intervenire nuovamente sul mercato. Romano ha inoltre rivelato un nuovo interesse dell’Ajax per Lang, con il club olandese che sarebbe tornato a farsi avanti nelle ultime ore.

Parallelamente, il Napoli continua a mantenere i contatti con gli agenti di Nick Woltemade, attaccante del Newcastle. Anche in questo caso, però, l’eventuale operazione sarebbe strettamente legata al futuro di Lang.

“Tutto dipende da Noa Lang, che può ancora giocarsi le carte con Max Allegri”, ha spiegato Romano. Le prossime 48 ore potrebbero quindi essere decisive per capire se il Napoli confermerà l’attuale rosa oppure proverà a piazzare un ultimo colpo in entrata.