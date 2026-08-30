Napoli Legends, Picardi: “Se il Napoli vuole organizzare un’altra partita, noi ci saremo”

Durante la terza edizione del premio dedicato al giornalista sportivo Francesco Degni, che si é tenuta a Sant’Agata sui Due Golfi, il Presidente dell’Associazione Napoli Legends, Alessandro Picardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano Il Mattino. Ecco le sue parole:

“Nello scorso maggio vi é stata una partita di beneficenza allo Stadio Maradona con la partecipazione di 50.000 spettatori. L’evento del primo agosto é stata una bellissima serata di cui va dato merito al Presidente, Aurelio De Laurentiis, e al direttore Tommaso Bianchini. Un momento molto emozionante che ha messo al centro la storia, quella del club ma anche e soprattutto quella di tanti campioni, uomini e storie diverse che in cento anni hanno condiviso battaglie in campo, sofferenze, gioie e vittorie facendo sognare un popolo ed emozionandosi ancora a distanza di anni insieme ai loro di tifosi. Penso ci saranno altre iniziative: si parla di una possibile partita che vorrà organizzare il club, nel caso noi ci saremo“.