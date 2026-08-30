Napoli, il messaggio di Decibel Bellini: “Non potranno mai togliermi il Napoli dal cuore”

Daniele “Decibel” Bellini, storico speaker dello stadio Diego Armando Maradona, ha affidato ancora una volta ai social le proprie emozioni dopo la decisione del Napoli di interrompere il rapporto con lui.

Nel giorno del ritorno degli azzurri a Fuorigrotta, Bellini ha sottolineato quanto sarà particolare assistere alla partita da una posizione diversa dopo 16 anni trascorsi come voce dello stadio. “Oggi si torna a giocare in casa e, per la prima volta dopo 16 anni, io quella partita la guarderò da un posto diverso. Probabilmente sarà strano. Probabilmente farà male. Ma so una cosa: il mio modo di sostenere e tifare non cambierà”, ha scritto Bellini.

Lo storico speaker ha poi ricordato i tanti momenti vissuti insieme ai tifosi, dalle sconfitte alle grandi vittorie, ribadendo che continuerà a sostenere il Napoli anche lontano dal microfono.

“Possono togliermi un microfono dalle mani. Non potranno mai togliermi il Napoli dal cuore”, ha concluso, prima del suo immancabile saluto: “Benvenuti nell’arena di Fuorigrotta, sempre e comunque Forzaaaaaa…”.