Napoli, Allegri blinda Lucca: è fuori dal mercato

Lorenzo Lucca non lascerà il Napoli. A confermare la decisione è Il Mattino, che svela anche il momento preciso in cui Massimiliano Allegri ha scelto di puntare sull’attaccante.
Lucca sarebbe stato infatti tolto dal mercato già a Ferragosto, diventando ufficialmente incedibile. Una scelta precisa del nuovo allenatore, intenzionato a valutare il centravanti all’interno del proprio progetto tecnico.
Secondo Il Mattino, Lucca e Noa Lang rappresentano due delle principali scommesse tecniche di Allegri. Il tecnico avrebbe deciso di tirarli fuori dalla lista dei cedibili ancora prima che il mercato entrasse nella sua fase conclusiva.
Per Lang, la permanenza è stata favorita anche dall’assenza di offerte capaci di soddisfare le condizioni fissate dal direttore sportivo Giovanni Manna. Ora entrambi avranno l’opportunità di conquistare definitivamente la fiducia del nuovo allenatore.