Massimo Orlando sul Napoli: “Allegri può giocarsi lo Scudetto”

L’ex calciatore Massimo Orlando, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare i principali temi del campionato di Serie A, soffermandosi anche sulle prospettive del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri.
Nel corso dell’intervento, Orlando ha commentato la possibilità che gli azzurri possano recitare un ruolo da protagonisti nella corsa ai vertici del campionato, alla luce della nuova gestione tecnica e della qualità dell’organico a disposizione del tecnico livornese.
Il Napoli ha iniziato la stagione con una vittoria contro il Genoa e punta ora a confermare le proprie ambizioni nelle prossime giornate, mentre Allegri continua a lavorare per dare alla squadra la propria identità.