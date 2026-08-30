Gazzetta dello Sport: Napoli-Como, primo duello al Maradona: Allegri sfida Fabregas

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli nella parte alta della prima pagina, concentrandosi sulla sfida contro il Como in programma al Maradona.

Il quotidiano presenta la partita come il primo duello tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas, due tecnici con idee e filosofie differenti che si ritrovano uno contro l’altro in una sfida particolarmente interessante.

Per il Napoli sarà un test importante per valutare i progressi della squadra dopo l’avvio di stagione e la vittoria ottenuta contro il Genoa. Allegri è chiamato a confermare le buone indicazioni emerse nelle prime uscite e a misurarsi con un Como ambizioso, reduce da un mercato importante e guidato da un allenatore sempre più protagonista.