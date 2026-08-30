Del Genio: “Anguissa fortissimo ma sono contrario al rinnovo”

In casa Napoli tiene banco ancora il rinnovo del centrocampista camerunense Zambo Anguissa.

Il giornalista locale Paolo Del Genio, a radio Kiss Kiss Napoli ha palesato il suo pensiero, ritenendosi contrario al rinnovo del centrocampista azzurro: “Il valore di Frank Zambo Anguissa è noto e non può essere messo in discussione. Tuttavia io sono contrario a un suo rinnovo nonostante il nazionale del Camerun sia un giocatore fortissimo.

Sono contrario al rinnovo di quei calciatori che hanno superato i trenta anni e che sono reduci da infortuni nonostante siano fortissimi come Anguissa. Una società come il Napoli che deve fare player trading, è fondamentale che gli azzurri riescano a vendere i calciatori a somme superiori rispetto a quanto gli stessi sono stati pagati. Naturalmente non è questo il caso di Anguissa. Devi avere nella tua squadra il maggior numero possibile di giocatori che in Campania facciano le loro migliori stagioni della loro carriera. E forse nel Napoli in tanti, seppur ancora validi, hanno già espresso il meglio