CorSport – Pochi cambi per Fabregas contro il Napoli

Dopo il pareggio contro l’Udinese alla prima di campionato, il Como di Fabregas si prepara per la trasferta ostica contro il Napoli in programma oggi alle 18:30. Come riportato dal Corriere Dello Sport, i Lariani dovrebbero scendere in campo più o meno con la stessa formazione titolare vista a Udine sabato scorso.
Tra i convocati di Fabregas c’é anche il nuovo arrivato Samuele Ricci che molto probabilmente entrerà dalla panchina a gara in corso. Come a Udine, Liberali dovrebbe partire dalla panchina mentre Couto dovrebbe essere confermato in difesa al posto di Smolcic. La novità potrebbe essere la titolarità di Diao, che sabato scorso é partito dalla panchina per poi entrare a gara in corso.