CorSport – Pochi cambi per Fabregas contro il Napoli

Scritto da:
Alessio Grossi
-
Fabregas: "Conte mi piace tanto, i suoi allenamenti? Alla fine facevo sempre una cosa..."

Dopo il pareggio contro l’Udinese alla prima di campionato, il Como di Fabregas si prepara per la trasferta ostica contro il Napoli in programma oggi alle 18:30. Come riportato dal Corriere Dello Sport, i Lariani dovrebbero scendere in campo più o meno con la stessa formazione titolare vista a Udine sabato scorso.

Tra i convocati di Fabregas c’é anche il nuovo arrivato Samuele Ricci che molto probabilmente entrerà dalla panchina a gara in corso. Come a Udine, Liberali dovrebbe partire dalla panchina mentre Couto dovrebbe essere confermato in difesa al posto di Smolcic. La novità potrebbe essere la titolarità di Diao, che sabato scorso é partito dalla panchina per poi entrare a gara in corso.

Articolo precedenteCapello: “Allegri deve tirare fuori qualcosa in più per essere l’anti Inter”
Articolo successivoDel Genio: “Anguissa fortissimo ma sono contrario al rinnovo”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE