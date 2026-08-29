Sky Sport: Ecco le probabili formazioni di Napoli – Como

I partenopei, dopo l’importante vittoria contro il Genoa, cercheranno di conquistare altri tre punti per acquisire sempre più continuità. Ecco le probabili formazioni di Napoli – Como secondo Sky Sport:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Massimiliano Allegri
Dovrebbe dunque essere riconfermato l’11 titolare di Genova con De Bruyne che partirà di nuovo dalla panchina.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas