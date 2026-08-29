Schirà: “Lang verso la permanenza. Ecco cosa farà con lui Allegri…”

Dopo il passaggio di Leao al Galatasaray, le porte di un eventuale cessione di Lang sembrano essersi definitivamente chiuse. Infatti l’olandese, oltre ad essere solo la terza o quarta scelta dei turchi, non verrà più ceduto in quanto nessuno intende soddisfare le richiesta del Napoli per una cessione a titolo definitivo.

Dunque, come riportato da Nicolo Schira, i partenopei opteranno per la permanenza di Lang. Tuttavia, al mister Allegri ciò non dispiace in quanto ne apprezza le qualità ed è pronto a rilanciare il talento olandese. Infatti, sempre quanto riportato da Schira, l’ex tecnico di Milan e Juve è intenzionato a schierare l’ex Psv dal primo minuto nella sfida di domani contro il Como.

Una scelta apparentemente azzardata ma che mira a dare a Lang quella centralità nel progetto che con Conte non ha mai avuto e forse è la giusta occasione per lui di mostrare davvero il suo valore.