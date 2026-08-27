Sky – Il Napoli ha scelto Guiu: lo spagnolo un’opportunità anche per il discorso liste





Il Napoli ha scelto Marc Guiu per l’attacco. Sarà il classe 2006 di proprietà del Chelsea l’ultimo regalo che la società cercherà di fare a Massimiliano Allegri. Come riporta il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, lo spagnolo rappresenta un’opportunità anche dal punto di vista delle liste. Di seguito, ecco quanto raccontato.



“Il Napoli vuole regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante dopo la partenza di Romelu Lukaku e nelle ultime ore sta avanzando per Marc Guiu, punta centrale spangnola del Chelsea. È lui il colpo finale per l’attacco di questa sessione estiva di calciomercato del Napoli, che sta mantenendo sempre vivi i contatti. Guiu rappresenta un’opportunità di mercato perfetta per diverse ragioni. Il giocatore cerca maggiore spazio e minutaggio per mettersi in mostra con continuità, e il Napoli rappresenta una vetrina ideale. Inoltre, l’età gioca nettamente a favore degli azzurri: essendo un classe 2006, lo spagnolo verrebbe tesserato come “fuori lista” per quanto riguarda i regolamenti della Serie A, non andando così a occupare nessuno slot prezioso nella rosa dei giocatori da registrare per il campionato”.



