Il Mattino – Napoli-Como, il Maradona non sarà sold out! La situazione

Napoli-Como non sarà una sfida da tutto esaurito. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, per il match sono stati venduti circa 20mila tagliandi (oltre gli abbonamenti). Una somma che rende difficile pensare ad un Maradona pieno per il big match di domenica alle ore 18:30. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il primo stadio Maradona dell’era Allegri non avrà esposto il cartello del tutto esaurito. Oltre i 24.500 abbonamenti (sono state vendute tutte le tessere destinate alla campagna-abbonamenti), fino ad adesso sono circa 20mila i tagliandi venduti. La stima, da qui a domenica, è che si possa arrivare a quota 48mila (con circa 500 tifosi del Como destinati al settore ospiti). D’altronde, considerando che stiamo ancora in piena estate e che il caldo di queste settimane ha svuotato la città, non sarà una cornice di poco conto. Una sfida dal sapore di Champions, contro il Como rivelazione e che questa estate ha dominato il mercato, trattenendo anche la stella Nico Paz”.