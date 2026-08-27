Il Mattino – Musso ha dato il sì al ritorno in Italia, ma la trattativa può decollare solo in caso di addio di Milinkovic-Savic. I dettagli

Juan Musso è una possibile occasione di mercato per il Napoli. L’idea è quella di affiancarlo a Meret, dando così ad Allegri un portiere con caratteristiche differenti. Nonostante il gradimento da parte dell’argentino, la trattativa potrà decollare solo nel momento in cui verrà trovata una sistemazione a Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo piace all’Atletico Madrid, ma per questioni di bilancio non si potrà ricorrere ad un prestito “semplice”. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“ Lo scorso weekend, Musso era stato in panchina nella gara d’esordio in Liga, con la valigia già pronta insieme ad altri compagni Colchoneros. Il Napoli ha individuato il suo profilo un po’ di settimane fa: l’occasione è ghiotta perché Musso potrà dare a Allegri caratteristiche diverse e soluzioni alternative a quelle di Meret, tenendo sempre alto il livello della porta con l’italiano in vista del campionato e soprattutto della Champions League che ben ha conosciuto in Spagna nelle ultime stagioni. Il succo, però, non cambia: per l’accelerata decisiva su Musso, il Napoli dovrà prima trovare una sistemazione a Milinkovic-Savic. Il serbo all’Atletico Madrid piace, ma per questioni di bilancio non sarà possibile pensare a un prestito “semplice” come lo intendono i club. Il Napoli ha speso oltre 20 milioni un anno fa per il serbo, serve ora una cessione che possa tenere alti i numeri nel bilancio annuale azzurro, magari in linea con l’addio di Gutierrez fin qui già completato. E quindi l’esito della trattativa non è così scontato, perché sulle cifre ci sarà ancora da ragionare. Con due ostacoli: il tempo che sta finendo e le richieste del club azzurro, che non svende neppure nella coda di questa infuocata estate”.