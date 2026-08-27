Il Mattino – Lang-Galatasaray non decolla: i turchi virano su Leao

Non decolla la trattativa per un possibile ritorno di Noa Lang al Galatasaray. Nonostante l’apertura dell’olandese, i turchi non hanno risposto alla stessa maniera. I tentativi per Rafael Leao rendono più complicato pensare ad un ritorno dell’ex Psv sul Bosforo. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Dopo l’ok del calciatore al trasferimento, l’olandese sta solo aspettando di capire cosa accadrà prima del match con il Como. Il Napoli ha provato a forzare la mano in queste ore spiegando anche le richieste. Gli azzurri vorrebbero almeno 25 milioni, ma dal Galatasaray non sono arrivate ottime notizie: su richiesta esplicita di Okan Buruk e dopo il fallimento dell’assalto a Sarr, i turchi si sono concentrati nella serata di ieri sull’assalto a Rafa Leao, che è sempre stato il preferito dell’allenatore e che è tornato prepotentemente al centro delle loro volontà di mercato. Al Gala serve un nome di rilievo per i tifosi e questo non solo complica i piani di Lang ma anche degli azzurri”.