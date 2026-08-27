Gazzetta – Zeballos aspetta il Napoli da 8 mesi ma non vuole andare oltre. La situazione

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @exezeballos02

Exequiel Zeballos continua ad aspettare il Napoli, anche se non vorrebbe andare oltre. Da diversi mesi, l’argentino ha un accordo con gli azzurri. Ma, per le varie contingenze del mercato, non può essere tesserato. Una situazione ribadita anche al suo entourage negli scorsi giorni. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Exequeiel Zeballos sta in sala d’attesa da circa 8 mesi e non vorrebbe andare oltre: ma al suo procuratore, Diego Merino, che è tornato a Castel Volturno martedì con il manager Fifa Massimo La Porta, è stata ribadita la necessità di cedere prima di poter acquistare”.

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