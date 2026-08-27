Champions League 2026-27, tutto pronto per i sorteggi: il Napoli parte in terza fascia. Tutti i dettagli

È tutto pronto per i sorteggi della Champions League 2026/27. Oggi alle ore 18:00, dall’urna di Montecarlo, il Napoli di Massimiliano Allegri conoscerà il suo destino. La formula è la stessa che ha accompagnato le ultime due stagioni del torneo: 36 squadre in un girone unico, otto partite in totale, con un sorteggio che prevederà due avversarie per ogni fascia (con al massimo due possibili avversarie dalla stessa federazione). In caso di arrivo tra le prime 8, si accederà direttamente agli ottavi di finale, mentre in caso di approdo tra la nona e la ventiquattresima posizione, si disputerà un ulteriore playoff tra le varie arrivate nelle diverse posizioni. Al di sotto di questa soglia, si è direttamente eliminati. Per il Napoli (che partirà in terza fascia), i principali pericoli sono rappresentati dal Psg campione nelle ultime due edizioni, dal temibile Bayern Monaco e dalla finalista Arsenal. In seconda fascia, occhio all’Aston Villa e al Borussia Dortmund, senza trascurare il sempre pericoloso Manchester United. In terza invece, vannno attenzionate il Lipsia, così come il Villarreal e l’ostico Bodo/Glimt in caso di gara in trasferta. In ultima, gli ostacoli più grossi sono invece rappresentati da Stoccarda e Lens.

Di seguito, l’elenco completo delle fasce e delle date delle varie sfide.

Prima fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia, Psv Eindhoven

Terza fascia: Feyenoord, Lille, NAPOLI, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt, Fenerbahce

Quarta fascia: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stoccarda, Como, Lens, Sabah Futbol Klubu, Lask, Viking, Aek Atene

Prima giornata: 8-10 settembre 2026

Seconda giornata: 13-14 ottobre 2026

Terza giornata: 20-21 ottobre 2026

Quarta giornata: 3-4 novembre 2026

Quinta giornata: 24-25 novembre 2026

Sesta giornata: 8-9 dicembre 2026

Settima giornata: 19-20 gennaio 2027

Ottava giornata: 27 gennaio 2027