CdS – Gabriel Jesus aspetta il Napoli, ma senza cessioni Manna non può affondare il colpo

Gabriel Jesus rimane sulla lista di Manna, ma al momento il Napoli non può affondare il colpo. Il motivo, riporta Il Corriere dello Sport, sta nelle uscite. Senza un’eventuale nuova partenza, i partenopei non potranno ingaggiare nuovi elementi. Di seguito, ecco quanto raccontato.
“Gabriel Jesus aspetta da Londra, dove continua ad allenarsi con l’Arsenal ma resta ai margini del progetto di Arteta. Il brasiliano è il profilo individuato da Giovanni Manna per completare l’attacco, quello che più di tutti convince per caratteristiche ed esperienza. Il Napoli lo segue, ma al momento non può affondare il colpo”.