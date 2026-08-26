Tuttosport – Cajuste-Torino, il Napoli fa il prezzo per il prestito con diritto. I dettagli

Il Torino vuole aggiungere un ulteriore elemento nel proprio reparto di centrocampo. Tra i più apprezzati vi è Jens Cajuste, svedese di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, gli azzurri chiedono circa 600mila euro di prestito con un’opzione di acquisto a 6 milioni di euro. Cifre che il Ds granata Petrachi cercherà di far abbassare, facendo leva sulla marginalità del calciatore nel progetto di Allegri. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Tra i giocatori seguiti e apprezzati dal ds c’è sempre Jens Cajuste, che non rientra più nei piani del Napoli. La società campana ha già aperto alla possibilità di cedere a titolo temporaneo il giocatore (non gratis però, ma per il prestito i campani non richiedono nemmeno una cifra eccessiva: 600 mila euro) con opzione d’acquisto definitivo a 6 milioni. Cifre che Petrachi cercherà di far abbassare puntando sul fatto che lo svedese non è stato convocato da Massimiliano Allegri neppure per i ritiri estivi. Anche in questo caso, però, il Toro non è l’unico club interessato al centrocampista: Cajuste è seguito anche da alcune società francesi”.