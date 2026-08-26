Stramaccioni: «Napoli? A Genova vittoria di determinazione. Il 4-3-3 con un top fuori? Una risorsa, non un problema»

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a proposito della prima giornata di campionato. Tra gli argomenti, si è parlato anche del vittorioso debutto del Napoli sul campo del Genoa. Di seguito, ecco quanto raccontato.

«Ha vinto su un campo non facile con una prestazione decisa dagli innesti e dalla determinazione nel cercare il successo. Esattamente come il Milan. È forte, ha spessore ed esperienza, poi con Alisson e Vergara ha acquisito fantasia e velocità. A centrocampo con il 4-3-3 un top parte fuori, e questa la vedo più come una risorsa che come un problema. Forse un attaccante con caratteristiche diverse da Hojlund può completare il reparto offensivo. E vedo anche un punto in cerca di conferme nel partner di Rrahmani. Allegri sta lavorando molto su Marin, vedremo».