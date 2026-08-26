Ssc Napoli, rinnovata la collaborazione con Heineken. Bianchini: “Naturale evoluzione di un percorso avviato nella passata stagione”

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo della collaborazione con Heineken. Questa, prevederà delle attività nei giorni delle partite per il pubblico, oltre a dei party after match in occasione delle sfide contro Inter, Milan, Juventus e Roma. Di seguito, il comunicato.

“SSC Napoli e Heineken® annunciano il rinnovo della collaborazione avviata nella scorsa stagione. Nel 2026/27, il brand diventa Official Beer Partner del Club, aprendo un nuovo capitolo che porta Heineken® nel cuore del match-day azzurro.

Da sempre protagonista nel panorama sportivo internazionale, Heineken® ha costruito un legame profondo con il mondo del calcio, interpretando la passione dei fan come un potente linguaggio universale capace di accendere nuove connessioni e unire le persone. Una visione che parte da un’idea semplice e potente: quando una passione è condivisa, diventa un’occasione per incontrarsi, riconoscersi e vivere insieme emozioni più intense.

In questa prospettiva, la partnership va oltre il supporto alla squadra: SSC Napoli e Heineken® accompagneranno il pubblico prima, durante e dopo la partita. L’obiettivo è creare esperienze capaci di avvicinare i fan tra loro e rafforzare il senso di comunità che rende il calcio un linguaggio universale. In linea con la piattaforma globale Fans have more friends, Heineken® porta allo Stadio Diego Armando Maradona un modello di fan experience pensato per trasformare il match-day in un momento di condivisione e nuovi incontri.

La collaborazione prende forma nel dialogo con una delle tifoserie più riconosciute e appassionate al mondo: una comunità che vive il tifo come un rituale collettivo, capace di unire generazioni, culture e storie diverse. Il rinnovo rafforza così il ruolo pionieristico di Heineken® come brand capace di accompagnare le grandi passioni sportive e renderle occasioni di relazione autentica.

Cuore della collaborazione sarà lo Stadio Diego Armando Maradona, dove Heineken® accompagnerà i tifosi lungo l’intera giornata di gara. I prodotti del brand saranno disponibili presso i bar e i punti ristoro dell’impianto, mentre la confermata Heineken® Lounge in Tribuna Posillipo offrirà agli ospiti del partner uno spazio hospitality accogliente ed esclusivo da cui vivere la partita e condividere la stessa passione.

Il racconto del match proseguirà anche oltre il fischio finale. Dopo l’ottimo riscontro degli after-match dedicati, nella stagione 2025/26, alle sfide contro Milan, Juventus e Inter, gli appuntamenti saliranno a quattro, con l’aggiunta della gara contro la Roma. Intrattenimento, DJ set, premi messi in palio da SSC Napoli e Heineken® e nuove attività animeranno ogni serata, dando vita a un format distintivo in cui condividere le emozioni appena vissute sugli spalti.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC Napoli: “Il rinnovo con Heineken® rappresenta la naturale evoluzione di un percorso avviato nella scorsa stagione e fondato sulla volontà comune di offrire esperienze sempre più coinvolgenti agli ospiti del Club e ai nostri tifosi. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dagli aftermatch, amplieremo ulteriormente il programma delle attività, in una stagione dal valore straordinario come quella del Centenario”.

Michela Filippi, Marketing Director di HEINEKEN Italia: “Il rinnovo della collaborazione con SSC Napoli rappresenta per Heineken® un tassello fondamentale per rafforzare la propria connessione con il mondo dello sport, un territorio con cui il brand ha da sempre un legame profondo. Crediamo che il calcio abbia la straordinaria capacità di creare connessioni autentiche e che la passione dei tifosi sia una delle leve più potenti e immediate per unire le persone. Insieme a SSC Napoli vogliamo continuare a valorizzare questa energia, dando vita a esperienze memorabili che permettano ai fan di incontrarsi, riconoscersi e condividere emozioni, scoprendosi parte della stessa storia”.