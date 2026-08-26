Ssc Napoli – Il report di allenamento del 26 agosto. Badiashile svolge tutta la sessione in gruppo

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 26 agosto. La notizia più importante arriva dall’impiego di Benoit Badiashile. Il difensore francese ha svolto l’intera sessione in gruppo. Dunque, la sua convocazione contro il Como appare sempre più prossima. Di seguito, ecco quanto riportato.

“SSC Napoli Training Center. Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Como, domenica alle 18:30 al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, effettuando lavoro di forza in palestra e successivamente esercitazione tecnico-tattica. Badiashile ha svolto l’intera sessione in gruppo”.



