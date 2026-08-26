Prandelli: «Napoli in Champions? Anno scorso ha pagato gli infortuni, con Allegri saprà dire la sua»

Cesare Prandelli, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Si è parlato a proposito di quale potrebbe essere il cammino delle italiane nella prossima Champions League. Tra le altre, si è parlato anche del Napoli di Max Allegri, a caccia di riscatto dopo il deludente cammino della scorsa stagione. Di seguito, ecco quanto riportato: «Napoli è Napoli, nel senso che ci sarà grande entusiasmo e tanta voglia di fare. L’anno scorso è uscito anche per qualche infortunio di troppo. Max ha compattato, saprà preparare bene le partite. Sono convinto che potrà dire la sua».