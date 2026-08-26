Napoli-Como sarà diretta da Pairetto di Nichelino. Al Var Gariglio

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la seconda giornata della Serie A 2026-27. In questa, il Napoli di Max Allegri sfiderà il Como il giorno domenica 30 agosto alle ore 18:30. L’incontro, sarà diretto dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Verrà assistito dai guardalinee Zingarelli e Bercigli mentre il quarto uomo sarà Guida. Il Var sarà presieduto dal signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, e ad assisterlo ci sarà Prontera. Di seguito, la designazione completa.

NAPOLI – COMO h. 18.30

PAIRETTO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV: GUIDA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PRONTERA